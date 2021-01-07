Маріуполь відправився на збір до Туреччини

Джерело - ФК Маріуполь.
У четвер, 7-го січня, о 9:00 Маріуполь вирушив на навчально-тренувальний збір, який пройде неподалік від Анталії (Туреччина).
Про це повідомляє пресслужба клубу.
До середземноморського узбережжя Туреччини команда добереться лише увечері, зробивши подорож за маршрутом Маріуполь - Запоріжжя - Стамбул - Анталія.
Наставник азовців Остап Маркевич на зимовий збір взяв 24 футболісти:
Воротарі - Євген Гальчук, Артем Поспєлов, Павло Кравцов;
Захисники - Олексій Биков, Сергій Чоботенко, Данило Сагуткін, Назарій Муравський, Петро Стасюк, Ігор Кирюханцев, Кирило Меліченко, Олександр Драмбаєв;
Півзахисники - Дмитро Топалов, Сергій Горбунов, Дмитро Мишньов, В'ячеслав Танковський, Микита Петерман, Максим Чех, Олексій Кащук, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Ярослав Доброхотов, Ельдар Кулієв
Нападники - Андрій Кулаков, Данило Сікан.
У Туреччині маріупольці пробудуть до 5-го лютого. Вже відомі три суперники на цьому підготовчому етапі:
9-го січня - Слован (Ліберець, Чехія)
20-го січня - Ракув (Ченстохова, Польща)
28-го січня - Пролетер (Нові-Сад, Сербія)
Раніше повідомлялося, що захисник Маріуполя проводить відпустку в окупованому Криму.