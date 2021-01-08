Реал визначився із заміною Зідану

Рауль може очолити Реал

Реал визначився з кандидатурою фахівця, здатного очолити команду після нинішнього головного тренера Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє AS.

У мадридському клубі вирішили зробити ставку на іншу свою легенду клубу Рауля Гонсалеса, який тепер очолює другу команду "вершкових".

Також в Реалі розглядали кандидатуру екснаставника Тоттенгема Маурісіо Почеттіно, але від нього відмовилися після того, як він очолив ПСЖ.

Рауль тренує другу команду Реала з 2019 року. Під його керівництвом колектив минулого літа виграв Юнацьку лігу УЄФА.

Нагадаємо, матч Осасуна - Реал знаходиться під загрозою зриву.