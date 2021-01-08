Реал визначився із заміною Зідану

Джерело - isport.ua.
Реал визначився з кандидатурою фахівця, здатного очолити команду після нинішнього головного тренера Зінедіна Зідана.
Про це повідомляє AS.
У мадридському клубі вирішили зробити ставку на іншу свою легенду клубу Рауля Гонсалеса, який тепер очолює другу команду "вершкових".
Також в Реалі розглядали кандидатуру екснаставника Тоттенгема Маурісіо Почеттіно, але від нього відмовилися після того, як він очолив ПСЖ.
Рауль тренує другу команду Реала з 2019 року. Під його керівництвом колектив минулого літа виграв Юнацьку лігу УЄФА.
Нагадаємо, матч Осасуна - Реал знаходиться під загрозою зриву.