Матч Осасуна - Реал знаходиться під загрозою зриву

Погодні умови можуть перешкодити проведенню зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Суботній матч Ла Ліги між Осасуною і Реалом знаходиться під загрозою зриву.

Про це повідомляє Marca.

Перешкодити проведенню зустрічі може шторм Філомена, в зв'язку з яким в 12 регіонах Іспанії пройде серйозний снігопад. Через різке похолодання під питанням знаходиться навіть проведення тренувань.

Реал відправиться до Памплони заздалегідь, а саме в п'ятницю ввечері, якщо до того моменту не буде вирішено відкласти матч.

Матч Осасуна - Реал запланований на 9 січня. Гра повинна початися о 22:00.

Нагадаємо, Реал зіграв внічию з Ельче у 16 турі Ла-Ліги.