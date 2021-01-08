Баварія відмовилась від трансферів у січні

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік підтвердив, що клуб не збирається здійснювати покупки в зимове трансферне вікно.

Про це розповів сам німецький

"Практично всі клуби через коронавірус опинилися в непростій ситуації. Я не з тих, хто хоче підписання нових гравців. Тим складом, що у нас зараз, ми будемо грати до кінця сезону. У нас команда дуже високого рівня, і я не вважаю, що наші цілі знаходяться під загрозою. Але нам є куди рости в ігровому плані, це розуміє кожен в нашій команді", - розповів Флік.