 Арсенал візьме кредит на 120 мільйонів фунтів | Футбол | Champion.com.ua
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Арсенал візьме кредит на 120 мільйонів фунтів

Вчора 23:40 164 0
Каноніри мають фінансові проблеми
Арсенал візьме кредит на 120 мільйонів фунтів
#Арсенал, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Арсенал візьме короткостроковий кредит на 120 мільйонів фунтів для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Скориставшись спеціальною державною програмою допомоги бізнесу в умовах пандемії, Арсенал звернувся в Банк Англії за кредитом за пільговою ставкою в 0.5% річних для покриття касового розриву.

Вказану суму в 120 млн. фунтів каноніри зобов'язані повернути до кінця травня. При цьому клубу заборонено витрачати позикові гроші на трансфери.

Раніше об'єднання вболівальників Арсенала Arsenal Supporters 'Trust порахували, що клуб недорахується 144 млн. фунтів, якщо Емірейтс буде закритий цілий рік.

Додамо, що минулого літа даною програмою скористався Тоттенгем, позичивши у Банку Англії 175 млн. фунтів.

Нагадаємо, в АПЛ зафіксували 40 нових випадків зараження коронавірусом.

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