Бейл травмувався у матчі з Сток Сіті

Форвард Тоттенгема Гарет Бейл отримав пошкодження в матчі 1/4 фіналу Кубка ліги проти Сток Сіті.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Жозе Моурінью.

Бейл забив м'яч на 22-й хвилині, але в перерві був замінений на Сон Хин Міна.

"Це було його рішення. Він щось відчув і відразу сказав мені про це, коли пішов у роздягальню.

Я не можу сказати, що це [за травма] і який ступінь серйозності. Тепер слово за медичним штабом, і я постараюся все дізнатися", - сказав Бейл.