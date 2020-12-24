 Бейл травмувався у матчі з Сток Сіті | Футбол | Champion.com.ua
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Бейл травмувався у матчі з Сток Сіті

Сьогодні 11:32 789 0
Жозе Моурінью прокоментував стан Гарета Бейла
Бейл травмувався у матчі з Сток Сіті
#Бейл, #Тоттенгем

Джерело - sport.ua.

Форвард Тоттенгема Гарет Бейл отримав пошкодження в матчі 1/4 фіналу Кубка ліги проти Сток Сіті.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Жозе Моурінью.

Бейл забив м'яч на 22-й хвилині, але в перерві був замінений на Сон Хин Міна.

"Це було його рішення. Він щось відчув і відразу сказав мені про це, коли пішов у роздягальню.

Я не можу сказати, що це [за травма] і який ступінь серйозності. Тепер слово за медичним штабом, і я постараюся все дізнатися", - сказав Бейл.

Нагадаємо, Тоттенгем переграв Сток Сіті у чвертьфіналі Кубку футбольної ліги.

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