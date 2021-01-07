Переговори Динамо з агентами Абади зайшли у глухий кут

Джерело - sport.ua.
Київське Динамо не пішло на поступки ізраїльському вінгеру Ліелю Абаді щодо умов контракту.
Про це повідомляє Maariv.
Керівництво киян не захотіло прибирати пункт про дисциплінарні санкції.
У контракті також було закладено правило про пріоритет українських судів у разі дисциплінарних санкцій. В результаті сторони не змогли домовитися, і Абада залишається у Маккабі Петах-Тіква.
Як повідомлялося, київське Динамо хотіло підписати контракт з хавбеком, однак агентів ізраїльського футболіста не влаштували умови контракту, які запропонували кияни.