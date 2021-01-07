Переговори Динамо з агентами Абади зайшли у глухий кут

Керівництво киян не захотіло прибирати пункт про дисциплінарні санкції

Київське Динамо не пішло на поступки ізраїльському вінгеру Ліелю Абаді щодо умов контракту.

Про це повідомляє Maariv.

Керівництво киян не захотіло прибирати пункт про дисциплінарні санкції.

У контракті також було закладено правило про пріоритет українських судів у разі дисциплінарних санкцій. В результаті сторони не змогли домовитися, і Абада залишається у Маккабі Петах-Тіква.

Як повідомлялося, київське Динамо хотіло підписати контракт з хавбеком, однак агентів ізраїльського футболіста не влаштували умови контракту, які запропонували кияни.