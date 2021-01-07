Арсенал підписав захисника Герти

Рекік виступатиме за команду U-23

Лондонський Арсенал підписав 19-річного туніського центрального захисника Герти Омара Рекіка.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Рекік захищав кольори молодіжних команд Герти з літа 2017-го року після переходу з Марселя. У поточному сезоні провів 8 матчів за другий склад Герти, де забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Сума трансферу склала €600 тисяч. В Арсеналі Омар буде виступати за команду U-23.

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