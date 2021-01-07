Захисник Колоса підписав контракт із грецьким клубом

Максименко буде захищати кольори Лариси

30-річний український центральний захисник Колоса Максим Максименко переходить у грецький клуб АЕЛ, більше відомий як Лариса.

Про це повідомляє Динамоманія.

Футболіст вже підписав контракт на три роки. Зараз Максименко оформляє візу, щоб вилетіти до Греції.

Максименко захищав кольори Колоса з літа 2017-го року після переходу з чернігівської Десни. Контракт футболіста з Колосом був розрахований до літа 2021-го року.

У поточному сезоні Максим провів за Колос 8 матчів у всіх турнірах.

Орієнтовна вартість футболіста оцінюється в €400 тисяч.

Нагадаємо, Колос підписав угоду з аматорським клубом.