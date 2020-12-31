Колос підписав угоду з аматорським клубом

Тренери академії ФК Колос зможуть користуватися європейськими програмами

Джерело - ФК Колос.

Напередодні новорічних свят Колос підписав угоду з клубом із Західної України ФЦ Ковель Волинь, який презентує місто Ковель Волинської області.

Про це повідомляє пресслужба ковалівського клубу.

Вибір ФК Колос був обумовлений кількома вагомими причинами. По-перше, місто Ковель має чудову футбольну інфраструктуру – комплекс натуральних футбольних полів, велике штучне поле, спортивний комплекс, фітнес-клуби, затишний стадіон. А окрім цього, будується новий стадіон, де можна буде приймати матчі професійних ліг.

По-друге, незважаючи на те, що Ковель є невеликим містом (близько 70 000 мешканців), дитяча академія ФЦ Ковель Волинь є справді європейською структурою, яка користується найкращими програмами для футбольних академій, проводить регулярні навчання для своїх тренерів, користується сучасним інвентарем, організовує футбольні турніри високого рівня, а також міжнародні футбольні табори.

Ця співпраця має бути вигідною в першу чергу для клубної академії, яка буде мати чудове місце для проведення навчально-тренувальних зборів, турнірів та футбольних таборів. Тренери двох партнерських академій будуть мати спільні навчання, які зможуть підняти рівень підготовки юних футболістів на більш високий рівень. Також тренери академії ФК Колос зможуть користуватися європейськими програмами, які вже декілька років тестуються на базі ФЦ Ковель Волинь.

Раніше, 23 січня Слован зустрінеться з ковалівським Колосом.