 Три гравці Зорі здали позитивні тести на коронавірус | Футбол | Champion.com.ua
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Три гравці Зорі здали позитивні тести на коронавірус

Сьогодні 16:39 321 0
Луганська команда вирушила на збір до Туреччини
Три гравці Зорі здали позитивні тести на коронавірус
#Зоря

Джерело - sport.ua.

Сьогодні, 7-го січня, делегація луганської команди Зоря взяла курс на Туреччину, де луганчани пробудуть до 7-го лютого.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Базуватися команда буде в Белеку в готелі Susesi Luxury Resort.

На збори вирушили наступні футболісти: Владислав Кочергін, Артем Громов, Владлен Юрченко, Владислав Кабаєв, Дмитро Іванісеня, Олександр Гладкий, Микита Шевченко, Віталій Вернидуб, Дмитро Хомченовський, Дмитро Мацапура, Сергій Гринь, Єгор Назаріна, Денис Фаворов, Сергій Демченко, Данило Алефіренко, Максим Казаков, Владислав Ємець, Артем Мільченко, Антон Жилкін, Нікола Василь, Аллах'яр Сайядманеш, Жуніньо.

У зв'язку з тим, що позитивні тести на коронавірус виявилися у Джоеля Абу Ханни, Максима Луньова і Андрейса Циганікса, ці футболісти приєднаються до команди після одужання.

14-го січня до Зорі так само приєднаються Ловро Цвек та Агрон Руфаті, які завершують курс відновлення після травм.

Тренерський штаб прийняв рішення про те, що футболісти Заурі Махарадзе, Ігор Чайковський, Максим Гречкін і Михайло Перович не їдуть на збори разом з командою.

Команду U-21 покинув футболіст Руслан Скидан, який виявив бажання продовжити кар'єру в одній з команд Першої ліги.

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