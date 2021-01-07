Сульшер назвав найкращий клуб Англії

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оцінив поразку від Манчестер Сіті у півфіналі Кубка англійської ліги.

Про це розповів сам норвезький спеціаліст.

"Ми не виглядали досить добре в певних моментах. Нам не вистачило функціональної свіжості, не змогли організувати серйозні гольові моменти.

Коли Манчестер Сіті грає добре, ми повинні грати дуже добре, щоб перемогти. Але нинішня версія Манчестер Юнайтед набагато краща за торішню. Ймовірно, зараз Манчестер Сіті є найкращим клубом Англії", - сказав Сульшер.