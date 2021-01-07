Гвардіола виділив досягнення Манчестер Сіті

Манчестер Сіті у півфіналі Кубка ліги обіграв Манчестер Юнайтед та вчетверте підряд вийшов у фінал турніру.

Про це розповів головний тренер Ман Сіті Жузеп Гвардіола.

"Цю перемогу ми присвячуємо Коліну Беллу та його сім'ї. Ми перемогли МЮ на виїзді, і це неймовірна перемога для Белла.

Команда готова і це була видатна гра. Ми трохи просіли в другому таймі, тому що втомилися після матчу на Стемфорд Брідж, але команда з таким менталітетом здатна на неймовірне. Це не Ліга чемпіонів, але приголомшливо вийти в фінал Кубка ліги чотири рази поспіль, відмінне досягнення.

Мені здається, ми вперше забили зі стандарту. Ми були близькі до цього, але сьогодні змогли зробити це двічі. Ми говоримо про стабільність. У нас не було потрібної передсезонної підготовки, тому нам знадобилося трохи більше часу. Але я вважаю, що ми вже набрали форму.

У фіналі ми зіграємо на потрібному рівні, до того ж він не на наступному тижні. Ми будемо в найкращій формі. Тоттенгем - відмінна команда, але поки ми не думаємо про матч з ними", - розповів Гвардіола.