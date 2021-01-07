Ліверпуль готує трансфер Рамоса

Серхіо Рамос може зміни клуб

Ліверпуль зацікавлений у підписанні 34-річного захисника Реала Серхіо Рамоса.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Контракт футболіста з "вершковими" закінчується наступного літа. Ліверпуль сподівається таким чином підсилити свою лінію оборони.

Варто зазначити, що у Рамоса непрості відносини з "червоними". Гравець піддався жорсткій критиці після того, як завдав травму Мохамеду Салаху під час фіналу Ліги чемпіонів у 2018-му році.

Рамос виступає за Реал з 2005 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 3 голи і 1 асист в 16 матчах за Реал у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Рамос планує перейти у ПСЖ.