Ліверпуль готує трансфер Рамоса

Джерело - sport.ua.
Ліверпуль зацікавлений у підписанні 34-річного захисника Реала Серхіо Рамоса.
Про це повідомляє El Chiringuito.
Контракт футболіста з "вершковими" закінчується наступного літа. Ліверпуль сподівається таким чином підсилити свою лінію оборони.
Варто зазначити, що у Рамоса непрості відносини з "червоними". Гравець піддався жорсткій критиці після того, як завдав травму Мохамеду Салаху під час фіналу Ліги чемпіонів у 2018-му році.
Рамос виступає за Реал з 2005 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 3 голи і 1 асист в 16 матчах за Реал у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що Рамос планує перейти у ПСЖ.