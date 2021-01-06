Нападник Челсі може змінити клуб

Вже з'явилися перші претенденти на гравця

Нападник Челсі Лукас Піазон з великою ймовірністю залишить лондонський клуб.

Про це повідомляє Goal.com.

З 2019 року Піазон виступав на правах оренди за португальський клуб Ріу Аве, але достроково повернувся в Англію. Чинний контракт 26-річного бразильського футболіста з Челсі розрахований до літа 2021 року. Лондонці ведуть переговори з трьома неназваними клубами, які готові викупити права на Піазона.

У нинішньому сезоні бразилець взяв участь в 8 матчах чемпіонату Португалії та забив 2 голи.

Нагадаємо, Челсі дасть Лемпарду час на виправлення ситуації.