Український півзахисник Олександр Нойок є серед претендентів на переходження до російської команди Крилья Совєтов.

Про це заявив головний тренер російської команди Ігор Осінькін.

"Чи справді Нойок і Скавиш близькі до переходу в Крила? Вони у нас є в списках, з Нойком спілкувалися, але поки говорити про щось передчасно. У Крилах змінилася рада директорів - вона в новому складі повинен зібратися після свят, тоді буде розуміння трансферних питань. Нам потрібно посилення вже під прем'єр-лігу", - сказав Осінькін.