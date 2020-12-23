Хачеріді залишить брестське Динамо

У результаті серйозної кадрової чистки у брестському Динамо команду залишить і український захисник Євген Хачеріді.

Про це заявив керівник клубу Олександр Коледа.

"У нас буде абсолютно нова команда. З попереднього складу не залишиться нікого. Будемо об'єктивні: фінансові запити таких гравців, як Бакай і Хачеріді, в наступному сезоні нам не по зубах. Платіжна відомість не гумова.

Наш підхід такий: клуб повинен жити згідно з можливостями. Мається на увазі, по-перше, що зарплати повинні бути адекватними, а по-друге, вони повинні завжди виплачуватися суворо вчасно. Потрібно сформувати такий бюджет, щоб не було навіть натяку на затримку зарплати.

За тією інформацією, яка надходить з інших клубів, я можу припустити, що бюджет Динамо буде на рівні 9-10 команди в чемпіонаті. Майбутній сезон ми розглядаємо як етап становлення, починаємо з чистого аркуша. Це буде молода і завзята команда, яка буде грати в цікавий футбол", - сказав Коледа.