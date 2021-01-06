Бейл хоче повернутися до Реала

Валієць хоче проявити себе

Нападник мадридського Реала Гарет Бейл, який виступає зараз на правах оренди в Тоттенгем, хоче дограти в іспанському клубі до кінця контракту.

Про це повідомляє AS.

31-річний футболіст хоче повернутися в Реал Мадрид і проявити себе в іспанській команді. Його контрактна угода з клубом розрахована до 2022 року.

У тому випадку, якщо Бейл повернеться завчасно з оренди та відпрацює контракт із мадридським Реалом, він отримає 40 мільйонів євро. Клуб, своєю чергою, хотів розлучитися з футболістом, щоб на зекономлені кошти придбати французького нападника Кіліана Мбаппе.

Нагадаємо, що в матчі зі Сток Сіті гравець отримав травму і вибув на тривалий термін. У клубі стурбовані цим, адже сподівалися, що вдала гра футболіста допоможе їм розійтися з ним на вигідних умовах. На правах оренди валлієць перейшов в "Тоттенхем" на початку вересня. За цей час у всіх турнірах він зіграв 11 матчів, в яких забив 3 голи.