У двох гравців Мілана виявили коронавірус

Джерело - football.uа.
Напередодні поєдинку 16 туру Серії А проти туринського Ювентуса, футболісти і представники персоналу Мілана пройшли масове тестування на COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.
У хорватського нападника Анте Ребич і боснійського півзахисника Раді Крунича тести показали позитивний результат.
Обидва футболісти залишилися на домашній самоізоляції, але яскраво виражених симптомів захворювання у них не спостерігається.
Клуб проінформував органи охорони здоров'я про даний інцидент, згідно з загальнонаціональним протоколом по боротьбі з розповсюдженням COVID-19 в Італії.
Раніше повідомлялося, що матч між Ювентусом і Міланом під загрозою зриву.