У двох гравців Мілана виявили коронавірус

Двоє гравців Мілана не зможуть зіграти у матчі проти Ювентуса

Напередодні поєдинку 16 туру Серії А проти туринського Ювентуса, футболісти і представники персоналу Мілана пройшли масове тестування на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.

У хорватського нападника Анте Ребич і боснійського півзахисника Раді Крунича тести показали позитивний результат.

Обидва футболісти залишилися на домашній самоізоляції, але яскраво виражених симптомів захворювання у них не спостерігається.

Клуб проінформував органи охорони здоров'я про даний інцидент, згідно з загальнонаціональним протоколом по боротьбі з розповсюдженням COVID-19 в Італії.

Раніше повідомлялося, що матч між Ювентусом і Міланом під загрозою зриву.