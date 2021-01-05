Матч між Ювентусом і Міланом під загрозою зриву

Стара сеньйора відклала виїзд до Мілана до ранку

Матч 16-го туру чемпіонату Італії між Міланом і Ювентуса може бути перенесений.

Про це повідомляє Football Italia.

У туринському клубі стурбовані позитивними тестами Хуана Куадрадо і Алекса Санчо на коронавірус.

Керівництво старої сеньйори передбачає, що в команді може бути більше і заражених. У зв'язку з цим було прийнято рішення відкласти виїзд до Мілана на ранок середи, 6 січня, щоб провести додатковий раунд тестування.

Крім того, є і побоювання щодо Пауло Дібали. Раніше він вже хворів коронавірусів, але напередодні у нього піднялася температура і, на тлі двох хворих, боси клубу вирішили проявити додаткову обережність.

Відзначимо, що матч Мілан - Ювентус має відбутися в середу, 6 січня, о 21:45 за київським часом.