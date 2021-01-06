Визначилась зарплата Луческу у Динамо

Джерело - sport.ua.
Став відомий список найбільш високооплачуваних тренерів з Румунії.
Про це повідомляє Fanatik.ro.
У ТОП-5 потрапив наставник Динамо Мірча Луческу, який заробляє у Києві 1,2 млн євро в рік.
Найбільш високооплачувані румунські тренери:
1. Космін Олерою (Цзянсу Сунін) - 7 млн євро
2. Резван Луческу (Аль-Хілаль) - 4 млн євро
3. Лауренціу Регекампф (Аль-Васлуй) - 3,5 млн євро
4. Дан Петреску (ЧФР) - 1,8 млн євро
5. Мірча Луческу (Динамо) - 1,2 млн євро
Раніше, асистент Луческу розірвав контракт з Динамо.