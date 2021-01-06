Визначилась зарплата Луческу у Динамо

Стала відома зарплата Мірчі Луческу у Динамо

Став відомий список найбільш високооплачуваних тренерів з Румунії.

Про це повідомляє Fanatik.ro.

У ТОП-5 потрапив наставник Динамо Мірча Луческу, який заробляє у Києві 1,2 млн євро в рік.

Найбільш високооплачувані румунські тренери:

1. Космін Олерою (Цзянсу Сунін) - 7 млн євро

2. Резван Луческу (Аль-Хілаль) - 4 млн євро

3. Лауренціу Регекампф (Аль-Васлуй) - 3,5 млн євро

4. Дан Петреску (ЧФР) - 1,8 млн євро

5. Мірча Луческу (Динамо) - 1,2 млн євро

Раніше, асистент Луческу розірвав контракт з Динамо.