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Асистент Луческу розірвав контракт з Динамо

Сьогодні 13:47 521 0
Дієго Лонго прокоментував розірвання контракту з Динамо
Асистент Луческу розірвав контракт з Динамо
#Лонго, #Динамо, #Луческу

Джерело - football.uа.

Помічник головного тренера Динамо Мірчі Луческу італієць Дієго Лонго розірвав контракт з киянами через сімейні обставини.

Про це розповів сам італійський спеціаліст

"На жаль, я розірвав контракт з Динамо. У мене було ще 2,5 роки контракту із клубом. Розумієте, моя дружина і діти увесь цей час перебували в Італії, а я 24 години на добу сім днів на тиждень проводив на базі .

Звичайно, я спершу поговорив з Мірчею Луческу. Він зрозумів мою ситуацію, був засмучений, але сказав: "окей". Динамо - це ТОП-клуб. У мене були чудові стосунки із гравцями, керівництвом та всіма співробітниками клубу. Шкодую про це рішенні, але по-іншому не міг вчинити. Я хотів, щоб моя сім'я переїхала зі мною до Києва. Скрізь, де я працював, вона була зі мною. Але навіть якщо б вони переїхали до Києва, я б все одно їх не бачив", - сказав Лонго.

Італійський фахівець у Динамо виконував обов'язки тренера із фізпідготовки, а також відповідав за вирішення проблем футболістів з м'язовими ушкодженнями.

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