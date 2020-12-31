Атлетіко хоче підписати форварда Наполі

Мілік може продовжити кар'єру в іспанському клубі

Мадридський Атлетіко бажає викупити контракт 26-річного польського нападника Наполі Аркадіуша Міліка.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Аркадіуш виступає за неаполітанський клуб з серпня 2016-го року після переходу з амстердамського Аякса. У поточному сезоні Мілік не провів за Наполі жодного матчу. У жовтні футболіст був виведений зі складу команди.

Всього в активі Міліка 122 матчі у всіх турнірах за Наполі, де він забив 48 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

Контракт форварда з Наполі розрахований до літа 2021-го року. Орієнтовна вартість Міліка становить €22 мільйони.

Раніше, Наполі назвало ціну Міліка.

Нагадаємо, Ювентус намагається знизити ціну на Міліка.