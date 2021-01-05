Луческу хоче бразильця замість Абада

Румунський тренер не відходить від своїх звичок

Мірча Луческу хотів би отримати у своє розпорядження бразильського виконавця на позицію Ліеля Абада.

Про це повідомляє Sport1.maariv.co.il.

Проте, керівництво Динамо робить ставку саме на перехід ізраїльського футболіста.

Ліель Абада провів сеанс з психологом, щоб бути готовим до нового тижня переговорів.

Маккабі Петах-Тіква виступає категорично проти серйозних дисциплінарних стягнень з футболіста того факт, що Динамо воліє розглядати всі можливі юридичні питання в судах на території України, а не у відповідних установах УЄФА і ФІФА.

Раніше, асистент Луческу розірвав контракт з Динамо.