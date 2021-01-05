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Кривбас залишили три гравці

Вчора 21:55 620 0
Співпрацю припинено за обопільною згодою сторін
Кривбас залишили три гравці
#Кривбас

Джерело - UA-футбол.

Криворізький Кривбас, який вийде з відпустки 11 січня, вже приступив до формування складу на новий сезон.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Так, клуб вирішив не продовжувати контракти з трьома футболістами - захисниками Сергієм Вороніним, Арсенієм Процишиним і нападником Євгенієм Кателіним.

Співпрацю припинено за обопільною згодою сторін, футболістам надано статус вільних агентів.

Воронін провів за Кривбас 1 матч (в Кубку України), Процишин на полі з'являвся двічі (19 хвилин), а Кателін зіграв 1 матч.

Нагадаємо, визначився найкращий тренер Другої ліги.

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