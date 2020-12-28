Визначився найкращий тренер Другої ліги

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу назвала найкращого тренера Другої ліги.

За підсумками 2020 року найкращим із середнім показником 4,44 з 5 виявився Володимир Бондаренко – головний тренер вишгородського Діназа, який привів команду до "зимового чемпіонства" у Групі "А" Другої ліги.

Рейтинг найкращих тренерів Другої ліги:

1. Володимир Бондаренко Діназ – 4,44

2. Віталій Костишин Поділля – 4,38

3. Олександр Кучер Метал – 4,26*

4. Геннадій Приходько Кривбас – 4,18

5. Ігор Бадло Епіцентр – 4,16*