У Динамо на зборах буде максимум один новачок

А на перший збір і зовсім без новачків

На перший тренувальний збір, який київський клуб проведе в ОАЕ з 15 по 25 січня, у Мірчі Луческу не буде жодного новачка.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

Новачком Динамо поки можна вважати хіба що опорника Мохаммеда Кадірі, який повернеться з оренди.

"На перший збір відправиться нуль новачків, всупереч грудневим домовленостям. А по опорнику скажуть - так ось же він, новоприбулий з Тули. Наступного тижня до Києва повертається Ігор Суркіс, який звик вести переговори особисто. А поки за чемпіонство будемо боротися з тими, хто є. Наші прогнози - один новобранець на другому зборі", - повідомляє телеграм-канал.

Зараз найбільш імовірним новачком називають вінгера Ліеля Абада.