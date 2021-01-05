Маріуполь орендував захисника Шахтаря

Драмбаєв проведе другу половину сезону в Маріуполі

Джерело - ФК Маріуполь.

Маріуполь орендував 19-річного лівого захисника Шахтаря Олександра Драмбаєва.

Про це повідомляє пресслужба маріупольців.

Драмбаєв є вихованцем запорізького Металурга, в системі Шахтаря з 2018 року, проте за першу команду гірників поки що не провів жодного матчу.

У нинішньому сезоні на рахунку Драмбаєва 2 голи в 12 матчах за молодіжну команду Шахтаря в чемпіонаті України U-21. Також він виступав за юнацьку збірну України.

Драмбаєв став 12-м гравцем у складі Маріуполя, який був орендований у Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що захисник Маріуполя проводить відпустку в окупованому Криму.