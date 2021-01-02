Палкін: Впевнений, що у майбутньому Срна буде тренером Шахтаря

Джерело - Трибуна.
Колишній капітан Шахтаря Даріо Срна одного разу зможе очолити донецький клуб.
Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.
"Я впевнений, що в майбутньому Срна буде тренером Шахтаря. Він був легендарним футболістом, легендою клубу, досяг багато на футбольному полі, пройшов довгий шлях як футболіст", - заявив функціонер.
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"Упевнений, він буде хорошим тренером. У нього є всі задатки, щоб бути хорошим, харизматичним, зухвалим на поле, ефективним коучем", - сказав Палкін.
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