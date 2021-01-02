Палкін: Впевнений, що у майбутньому Срна буде тренером Шахтаря

Колишній капітан Шахтаря Даріо Срна одного разу зможе очолити донецький клуб.

Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Я впевнений, що в майбутньому Срна буде тренером Шахтаря. Він був легендарним футболістом, легендою клубу, досяг багато на футбольному полі, пройшов довгий шлях як футболіст", - заявив функціонер.