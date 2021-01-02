Реал хоче влітку купити Сон Хин Міна

Джерело - UA-футбол.
Гравець Тоттенгема Сон Хин Мін влітку може перебратися з АПЛ до Ла-Ліги.
Про це повідомляє Daily Mail.
Після хорошого початку цього сезону від вінгера за ним почав полювати мадридський Реал.
Керівництво вершкових планує зустрітися з босами шпор для обговорення переходу корейця. Зазначається, що Зінедін Зідан особисто контролює гравця і попросив вивчити можливість укладання угоди.
У цьому сезоні Сон провів 23 матчі за Тоттенгем у всіх турнірах, забивши 14 голів та віддавши 7 асистів. За шпор футболіст виступає з серпня 2015-го року. Контракт між сторонами розрахований ще на 2,5 роки. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 90 млн євро.
Раніше, Реал знайшов заміну Марсело.