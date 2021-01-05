Російський клуб достроково перервав оренду гравця Динамо

Мохаммед Кадірі повертається у Динамо

Ганський півзахисник Мохаммед Кадірі достроково повернеться у Динамо.

Про це повідомляє sport-express.

Тульський Арсенал, де Кадірі виступав в оренді, скористався можливістю дострокового припинення контракту взимку, хоча оренда була розрахована до кінця сезону.

24-річний Кадірі встиг зіграти за тульську команду 13 матчів, в яких забив два голи.

Мохаммед Кадірі приєднався до київського Динамо 3 червня 2019 року. У минулому сезоні півзахисник провів 16 матчів у всіх турнірах за біло-синіх.

Раніше повідомлялося, що потенційний новачок Динамо забронював квитки у Київ.