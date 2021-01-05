Реал намагається втримати Рамоса

Сторони ведуть перегоровори

Реал продовжує вести переговори із захисником і капітаном команди Серхіо Рамосом про новий контракт.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Керівництво "вершкових" запропонувало 34-річному іспанцеві два варіанти продовження угоди: на рік зі збереженням нинішньої зарплати або на два роки з пониженням окладу на 10 відсотків.

Рамос виступає за Реал з 2005 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 3 голи і 1 асист в 16 матчах за Реал у всіх турнірах.

Нагадаємо, Реал хоче влітку купити Сон Хин Міна.