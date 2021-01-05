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Ювентус готує трансфер Гомеса

Сьогодні 09:44 682 0
Аргентинець близький до зміни клубу
Ювентус готує трансфер Гомеса
#Гомес, #Аталанта, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Ювентус уважно спостерігає за ситуацією з 32-річним аргентинським вінгером Аталанти Алехандро Гомесом.

Про це повідомляє  Goal.com.

Футболіст не виходив на поле з 16-го грудня. Гомес хоче покинути Аталанту через конфлікт із головним тренером  Джан П'єро Гасперіні.

Ювентус може підписати Алехандро, якщо продасть Федеріко Бернардескі, яким цікавиться берлінська Герта.

У поточному сезоні Гомес провів за Аталанту 16 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Орієнтовна вартість футболіста складає 15 млн євро.

З серпня 2013-го року по вересень 2014-го року контракт Гомеса належав харківському Металісту.

Раніше повідомлялося, що Інтер узгодив умови особистого контракту з Гомесом.

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