Аргентинець близький до зміни клубу

Ювентус уважно спостерігає за ситуацією з 32-річним аргентинським вінгером Аталанти Алехандро Гомесом.

Про це повідомляє Goal.com.

Футболіст не виходив на поле з 16-го грудня. Гомес хоче покинути Аталанту через конфлікт із головним тренером Джан П'єро Гасперіні.

Ювентус може підписати Алехандро, якщо продасть Федеріко Бернардескі, яким цікавиться берлінська Герта.

У поточному сезоні Гомес провів за Аталанту 16 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Орієнтовна вартість футболіста складає 15 млн євро.

З серпня 2013-го року по вересень 2014-го року контракт Гомеса належав харківському Металісту.

Раніше повідомлялося, що Інтер узгодив умови особистого контракту з Гомесом.