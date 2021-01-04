Тоттенгем хоче продовжити контракт з Кейном

Лідером Шпор цікавляться інші ТОП-клуби

Тоттенгем почав переговори з приводу продовження контракту з основним форвардом команди Гаррі Кейном.

Про це повідомляє Independent.

Клуб робить це для того, щоб убезпечити себе від можливої ​​втрати лідера. Інтерес до Кейна проявляють Манчестер Сіті і ПСЖ, який нещодавно очолив Маурісіо Почеттіно.

Сам Кейн хоче залишитися в Тоттенгемі. Він задоволений розвитком клубу і своїми відносинами з головним тренером команди Жозе Моуріньо.

У нинішньому сезоні на рахунку Кейна 17 голів і 14 асистів у 24 матчах за Тоттенгем у всіх турнірах. Нинішній контракт гравця розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, Тоттенгем зацікавився лідером Вольфсбурга.