Рамос готовий покинути Реал

Серіхо Рамос може змінити клуб

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос готовий покинути клуб в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Onda Cero.

За інформацією джерела, 34-річний футболіст схиляється до того, щоб покинути Реал влітку, коли у нього закінчиться контракт з клубом.

Іспанський футболіст має ряд пропозицій від італійських і англійських клубів, а також від ПСЖ. Однак він може залишитися в Реалі, якщо вдасться домовитися з керівництвом мадридців про продовження контракту.

У поточному сезоні Рамос провів за Реал вісім матчів в Ла Лізі, в яких забив два голи.

Нагадаємо, Зідан хоче влаштувати чистку у Реалі.