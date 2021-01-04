Давідс очолив команду у Португалії

Джерело - Чемпіон.
Легендарний нідерландський футболіст Едгар Давідс став головним тренером португальського клубу третьою за силою лізі країни Ольханенсе.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Ольханенсе зараз займає четверте місце в таблиці, відстаючи на 10 очок від лідируючої Віторії Сетубал. Перед Давідсом поставлено задачу вивести команду в еліту португальського футболу.
Тренером 47-річний нідерландець працював в англійському клубі Барнет з 2012-го по 2014 рік.
В якості гравця Давідс успішно виступав за Аякс, Ювентус і Інтер.
Нагадаємо, Ювентус впевнено переміг Удінезе у 15 турі Серії А.