Давідс очолив команду у Португалії

Це другий клуб у тренерській кар'єрі Давідса

Джерело - Чемпіон.

Легендарний нідерландський футболіст Едгар Давідс став головним тренером португальського клубу третьою за силою лізі країни Ольханенсе.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ольханенсе зараз займає четверте місце в таблиці, відстаючи на 10 очок від лідируючої Віторії Сетубал. Перед Давідсом поставлено ​​задачу вивести команду в еліту португальського футболу.

Тренером 47-річний нідерландець працював в англійському клубі Барнет з 2012-го по 2014 рік.

В якості гравця Давідс успішно виступав за Аякс, Ювентус і Інтер.

Нагадаємо, Ювентус впевнено переміг Удінезе у 15 турі Серії А.