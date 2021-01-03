Ювентус впевнено переміг Удінезе у 15 турі Серії А

Роналду оформив дубль та зробив один асист

Джерело - Чемпіон.

У 15-му турі італійської Серії А Ювентус святкував домашню перемогу над Удінезе.

У першому таймі матчу Роналду відкрив рахунок. На 50-ій хвилині К’єза подвоїв рахунок. Через 20 хвилин Роналду довів рахунок до розгромного. У компенсовані хвилини матчу Зегелар забив гол престижу. Дибала досить швидко відновив перевагу туринців у три голи.

Чемпіонат Італії - Серії А

15 тур, 3 січня

Ювентус - Удінезе 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Роналду, 2:0 - 50 К’єза, 3:0 - 70 Роналду, 3:1 - 90+1 Зегелар, 4:1 - 90+4 Дибала

Раніше, Мілан у меншості переміг Беневенто у 15 турі Серії А.