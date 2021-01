Сон Хин Мін став найкращим гравцем Азії 2020 року

Нападник лондонського Тоттенгема Сон Хин Мін визнаний найкращим футболістом Азії 2020 року.

Про це повідомляє Fox Sports Asia.

За підсумками проведеного опитування кореєць переміг з величезним відривом від своїх конкурентів. Форвард шпор набрав 286 балів, в той час, як у володаря другого місця - нападника Зеніта Сердар Азмун всього лише 89 очок.

Також відзначимо, що четверте місце дісталося колишньому гравцеві Барселони Андрес Іньєста, який набрав 44 очки за свої виступи в Віссел Кобе в Японії.

