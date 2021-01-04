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Лемпард відреагував на чутки про відставку

Сьогодні 15:24 1244 0
Френк Лемпард прокоментував чутки про відставку
Лемпард відреагував на чутки про відставку
#Лемпард, #Челсі

Джерело - football.ua.

Головний тренер Челсі Френк Лемпард продовжує працювати з клубом.

Про це розповів сам англійський спеціаліст.

"Звільнення? Я не збираюся говорити за людей нагорі або за правління. Не можу нічого сказати про свій контракт. Можу говорити тільки як менеджер.

Мене це не турбує. Я чекав складні періоди. Знаю, що це дається нелегко. Місяць тому люди обговорювали, коли я отримаю новий контракт. Тиск залишається постійним. Моя робота - продовжувати працювати і готувати гравців.

Минулого року у мене були важкі періоди. Можливо, у мене були якісь пом'якшувальні обставини, тому люди не ставилися до них так само, але у нас була дійсно гарна гра в листопаді, і ми програли три домашніх гри в грудні, які контролювали. Перша людина, яка чинить тиск, - це я", - відзначив Лемпард.

Раніше повідомлялося, що Челсі шукає заміну Лемпарду.

Нагадаємо, Зінченко допоміг Манчестер Сіті переграти Челсі у 17 турі АПЛ.

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