Лемпард відреагував на чутки про відставку

Головний тренер Челсі Френк Лемпард продовжує працювати з клубом.

Про це розповів сам англійський спеціаліст.

"Звільнення? Я не збираюся говорити за людей нагорі або за правління. Не можу нічого сказати про свій контракт. Можу говорити тільки як менеджер.

Мене це не турбує. Я чекав складні періоди. Знаю, що це дається нелегко. Місяць тому люди обговорювали, коли я отримаю новий контракт. Тиск залишається постійним. Моя робота - продовжувати працювати і готувати гравців.

Минулого року у мене були важкі періоди. Можливо, у мене були якісь пом'якшувальні обставини, тому люди не ставилися до них так само, але у нас була дійсно гарна гра в листопаді, і ми програли три домашніх гри в грудні, які контролювали. Перша людина, яка чинить тиск, - це я", - відзначив Лемпард.