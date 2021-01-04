ПСЖ хоче викупити Кіна

Мойзе Кін може стати повноцінним гравцем ПСЖ

Парі Сен-Жермен веде переговори з Евертоном щодо повноцінного викупу контракту італійського нападника Мойзе Кіна, який виступає за французький клуб на правах оренди.

Про це повідомляє Sky Sports.

Новий головний тренер ПСЖ Маурісоі Почеттіно висловив бажання зберегти 20-річного форварда по завершенню поточного сезону.

Евертон готовий почати переговори про повноцінний трансфер футболіста, якщо пропозиція від французької сторони покриє фінансові витрати "ірисок" в момент викупу Кіна з Ювентуса (27,5 млн євро, згідно з даними порталу Transfermarkt).

ПСЖ готовий заплатити за нападника 31 млн фунтів (35 млн євро) вже в зимове трансферне вікно.

Наразі Кін зіграв 20 матчів за ПСЖ, в яких відзначився 11 голами і однією результативною передачею.

Раніше, Почеттіно назвав своє завдання у ПСЖ.