Почеттіно назвав своє завдання у ПСЖ

Новопризначений головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно назвав свої цілі у паризькому клубі.

Про це розповів сам аргентинський спеціаліст.

"Я вважаю нинішній склад чудовим.

Наша головна мета - зробити так, щоб всі рухалися в одному напрямку. Ідея в тому, що всі повинні хотіти вигравати заради того, щоб цей клуб був вище всіх інших. Ми хочемо бути сильним клубом, мати чітку структуру.

Важливо: Почеттіно - головний тренер ПСЖ

Коли всі, починаючи з гравців, тренерського штабу і керівництва, переживають одні і ті ж емоції - це щось чарівне", - відзначив Почеттіно.