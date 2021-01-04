Марселіно - новий тренер Атлетіка

У Атлетіка новий головний тренер

Марселіно Гарсія Тораль став новим головним тренером Атлетіка.

Про це повідомляє пресслужба клуба з Більбао.

Контракт з 55-річним фахівцем розрахований до літа 2022 року.

Марселіно був звільнений з Валенсії у вересні 2019 року, після того, як у нього стався конфлікт з президентом клубу. До "кажанів" він встиг попрацювати з Вільярреалом, Севільєю, Расінгом, Сарагосою, Рекреатіво і хіхонським Спортингом.

Після 17 ігор Атлетик набрав 21 очко і посідає 9-е місце в турнірній таблиці Ла-Ліги.

Нагадаємо, Атлетік після перемоги у Ла-Лізі оголосив про звільнення головного тренера.