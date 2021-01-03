Атлетік після перемоги у Ла-Лізі оголосив про звільнення головного тренера

Баски знаходяться на дев'ятому місці у Ла-Лізі та вийшли до фіналу Кубка Іспанії

Головний тренер Атлетіка Більбао Гаіска Гарітано залишив свою посаду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Керівництво клубу вирішило розлучитися з 45-річним фахівцем, а їм його наступника поки не називається.

Гарітано очолював команду з кінця 2018 року і під його керівництвом баски дісталися до фіналу Кубка Іспанії, який буде зіграний у квітні 2021 року.

Сьогодні в рамках 17-го туру чемпіонату Іспанії Атлетик обіграв Ельче (1:0). Після 17 ігор баски посідають дев'яте місце у турнірній таблиці Ла-Ліги, маючи у своєму активі 21 очко.