Іспанець не планує йти на пенсію найближчими роками

Джерело - BBC.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола перестав думати про ранній вихід на пенсію.

Про це заявив сам фахівець.

"Раніше я не хотів тренувати до старості, планував піти на пенсію в молодому віці. Але зараз, через 13 років роботи, я розумію, що став набагато краще. Я вже не можу сказати, коли прийде час завершити свою кар'єру. Отриманий досвід дозволив дивитися на речі трохи інакше", - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, що за свою тренерську кар'єру фахівець двічі вигравав Ліги чемпіонів і чемпіонат Англії, три рази ставав чемпіоном Іспанії і Німеччини і ще тричі піднімав над головою трофеї за перемогу в Клубному чемпіонаті світу і Суперкубку УЄФА.

Раніше, у Манчестер Сіті підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом.