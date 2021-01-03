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Гвардіола готовий продовжити тренерську кар'єру

Сьогодні 22:55 586 0
Іспанець не планує йти на пенсію найближчими роками
Гвардіола готовий продовжити тренерську кар'єру
#Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - BBC.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола перестав думати про ранній вихід на пенсію.

Про це заявив сам фахівець.

"Раніше я не хотів тренувати до старості, планував піти на пенсію в молодому віці. Але зараз, через 13 років роботи, я розумію, що став набагато краще.

Я вже не можу сказати, коли прийде час завершити свою кар'єру. Отриманий досвід дозволив дивитися на речі трохи інакше", - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, що за свою тренерську кар'єру фахівець двічі вигравав Ліги чемпіонів і чемпіонат Англії, три рази ставав чемпіоном Іспанії і Німеччини і ще тричі піднімав над головою трофеї за перемогу в Клубному чемпіонаті світу і Суперкубку УЄФА.

Раніше, у Манчестер Сіті підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом.

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