Манчестер Сіті після повторного тестування повернувся до тренувань

У команді немає нових випадків коронавірусу

Після кількох підтверджених тестів на COVID-19 у таборі Манчестер Сіті ще двічі перевірили гравців.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Усі інші результати були негативними, і команда повернулась до тренувань

Раніше коронавірус виявили у двох працівників та двох футболістів, серед яких – форвард Габріел Жезус та оборонець Кайл Вокер. Усі вони ізольовані від команди.

Нагадаємо, через загрозу поширення вірусу було ухвалене рішення скасувати матч 16-го туру Евертон – Манчестер Сіті.