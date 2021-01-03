59-річний фахівець може змінити клуб

Новим головним тренером Таврії Сімферополь може стати Олег Федорчук.

Про це повідомляє Sport Arena.

Переговори з 59-річним фахівцем знаходяться на завершальній стадії.

Нині Федорчук очолює інший клуб, який базується в Херсонській області, - Енергію з Нової Каховки. На цій посаді Федорчук працює з лютого 2016-го.

Відзначимо, що за підсумками першої частини сезону-2020/2021 Таврія Сімферополь, набравши 23 очка, займає друге місце в Групі Б Другої ліги.

Раніше, президент ПФЛ виділив потенціал ліги.