Манчестер Юнайтед визначив майбутнє Погба

Поль Погба може змінити клуб

Манчестер Юнайтед прийняв рішення продати півзахисника Поля Погба наступного літа.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Юнайтед змирився з тим, що Погба не буде продовжувати свій контракт, який закінчується в червні 2022 року. Переконувати гравця більше ніхто не буде.

Продаж Поля в цьому місяці виключений, до того ж 27-річний француз вийшов на пік форми після невдалого початку сезону, однак після закінчення сезону боку будуть готові розійтися.

У послугах Погба зацікавлені Ювентус, Реал і ПСЖ, і "червоні дияволи" сподіваються повернути більшу частину з тих 89 мільйонів фунтів, за які Поль запрошувався з Турина в 2016 році.

Раніше Манчестер Юнайтед знизив ціну на Погба.