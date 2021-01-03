Манчестер Юнайтед визначив майбутнє Погба

Джерело - ua-football.com.
Манчестер Юнайтед прийняв рішення продати півзахисника Поля Погба наступного літа.
Про це повідомляє Daily Mirror.
Юнайтед змирився з тим, що Погба не буде продовжувати свій контракт, який закінчується в червні 2022 року. Переконувати гравця більше ніхто не буде.
Продаж Поля в цьому місяці виключений, до того ж 27-річний француз вийшов на пік форми після невдалого початку сезону, однак після закінчення сезону боку будуть готові розійтися.
У послугах Погба зацікавлені Ювентус, Реал і ПСЖ, і "червоні дияволи" сподіваються повернути більшу частину з тих 89 мільйонів фунтів, за які Поль запрошувався з Турина в 2016 році.