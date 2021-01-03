Забарний і Трубін у ТОП-50 талантів УЄФА

УЄФА склав список з топ-50 молодих гравців, за якими потрібно стежити у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У рейтинг увійшов захисник Динамо Ілля Забарний і воротар Шахтаря Анатолій Трубін.

"Центральний захисник дебютував за Динамо у вересні. Від дзвінка до дзвінка провів усі дев'ять матчів у Лізі чемпіонів (включаючи кваліфікацію). Взяв участь в трьох осінніх зустрічах збірної України в Лізі націй", - йдеться в описі Забарного.

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"Високий воротар з чудовою реакцією. Вийшов в основі на п'ять матчів Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів і в трьох з них не пропустив", - сказано про Трубіна.