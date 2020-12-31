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Став відомий автор найкращого голу донецького Шахтаря у 2020-му році.

Протягом 16 днів уболівальники "гірників" визначали найкращий гол Шахтаря 2020 року. Голосування проходило в чотири етапи, а у фіналі опинились Марлос та Алан Патрік.

Влучний удар Алана Патріка у ворота Бенфіки визнано найкращим 2020 року! За нього свої голоси віддала 441 особа, натомість гол Марлоса у ворота Десни набрав 149 балів.

На шляху до перемоги бразилець також вибив з турніру своїх партнерів по команді: в 1/8 фіналу – Коноплянку (Динамо), в 1/4 фіналу – Соломона (Реал) і у півфіналі – Матвієнка (Минай).

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