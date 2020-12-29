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Гент оцінив трансфер Яремчука

Вчора 23:13 509 0
Роман Яремчук може дограти сезон у Генті
Гент оцінив трансфер Яремчука
#Яремчук, #Гент

Джерело - Чемпіон.

Гент планує продати українського нападника Романа Яремчука щонайменше за 10 млн євро.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Гент хоче за Яремчука близько 10 мільйонів. Не так уже й мало. При цьому великі клуби хочуть купувати влітку, а не взимку. Вони готують трансфери на весь сезон. А тому мені здається, що Яремчук дограє сезон в Генті, а потім буде основним форвардом збірної на Євро. А після цього можна думати про перехід.

Йде робота агентів, а офіційних пропозицій поки немає. І минулого літа, і рік тому Роман міг уже піти, але все ще залишається", - сказав Циганик.

Нагадаємо, Яремчук отримав покарання за брутальний фол у чемпіонаті Бельгії.

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