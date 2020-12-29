Гент оцінив трансфер Яремчука

Гент планує продати українського нападника Романа Яремчука щонайменше за 10 млн євро.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Гент хоче за Яремчука близько 10 мільйонів. Не так уже й мало. При цьому великі клуби хочуть купувати влітку, а не взимку. Вони готують трансфери на весь сезон. А тому мені здається, що Яремчук дограє сезон в Генті, а потім буде основним форвардом збірної на Євро. А після цього можна думати про перехід.

Йде робота агентів, а офіційних пропозицій поки немає. І минулого літа, і рік тому Роман міг уже піти, але все ще залишається", - сказав Циганик.